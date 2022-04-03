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استئناف المشاورات اليمنية في الرياض بعد توقف يومين

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 11:34 ص

تُستأنف المشاورات اليمنية - اليمنية جلساتها، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض بعد أن توقفت أمس السبت وأول أمس الجمعة.

وتبحث المشاورات اليوم، المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتتواصل اليوم الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج والتي دخلت حيز التنفيذ أمس.

ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

وقال جروندبرج، في بيان إن "أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة لشهرين"، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف.

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