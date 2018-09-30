الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية- اليمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مساء اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

ودخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستستمر لمدة شهرين قابلة للتجديد، حيز التنفيذ مساء اليوم.

وقال جروندبرج: "بدأت الهدنة التي ستستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم، بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً".

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة وقف كل العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، و تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة (غرباً)، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تتضمن البنود أيضاً عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.