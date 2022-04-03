وزارة الخارجية الليبية ترحب بالهدنة في اليمن

رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج، والذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية: "نأمل في أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن الشقيق".

وأضاف البيان: "نُثمن هذه المبادرة، ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود والمبادرات الرامية التى تُسهم فى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التى تُحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل".

ودخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستستمر لمدة شهرين قابلة للتجديد، حيز التنفيذ مساء اليوم.

وقال جروندبرج: "بدأت الهدنة التي ستستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم، بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً".

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة وقف كل العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، و تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة (غرباً)، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تتضمن البنود أيضاً عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.