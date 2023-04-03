ستولتنبرج يحث دول الناتو على التعهد بدفع 500 مليون يورو سنويا لأوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أعضاء الحلف إلى التعهد بدفع ما مجموعه 500 مليون يورو (543 مليون دولار) سنويا لتزويد أوكرانيا بمساعدات غير فتاكة وغيرها من وسائل الدعم طويل الأجل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.



ونقلت بلومبرج عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن ستولتنبرج يريد أن تعزز دول الحلف العسكري مساهماتها في صندوق حزمة المساعدات الشاملة لأوكرانيا المقدمة من الناتو، والتي تشمل المساعدات قصيرة الأجل مثل الوقود ومعدات الحماية والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار التي تستخدمها لمواجهة الغزو الروسي.



وقالت بلومبرج إن الحزمة تهدف أيضا إلى تزويد أوكرانيا بمساعدات طويلة الأجل لتساعدها في تحديث قواتها المسلحة وتلبية معايير التشغيل البيني لحلف الناتو.



وأوضحت المصادر أنه لم يتم الكشف بعد العديد من التفاصيل.