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رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية الكرم

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 11:52 م

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية الكرم؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري.

ورافق رئيس المركز اشرف الدسوقي رئيس الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد.

وأكد رئيس المركز، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

ووجه رئيس المركز، ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكل المواصفات والاشتراطات الفنية، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.ر

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