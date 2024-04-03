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أمريكا تعلق مشتريات النفط لحساب الاحتياطي الاستراتيجي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 10:27 م

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحدث خطط شراء النفط الخام لحساب الاحتياطي الاستراتيجي في ظل ارتفاع أسعار الخام في العالم.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها "تضع مصالح دافعي الضرائب في المقدمة" عند اتخاذ قرار عدم شراء حوالي 3 ملايين برميل نفط لإضافته إلى مستودعات الاحتياطي الاستراتيجي في ولاية لويزيانا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي أن تسليم كميات النفط سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وأضافت الوزارة، أنها لن تمنح العقود الحالية للتخزين في موقع بايو شوكاتو للاحتياطي الاستراتيجي، وسوف نطرح الطاقة المتاحة، وفقا لما تسمح به ظروف السوق "سنواصل مراقبة ديناميكيات السوق".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قرار الوزارة الأخير يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي،  أمس إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وتستهدف إدارة بايدن شراء النفط لتكوين الاحتياطي الاستراتيجي بسعر 76 دولارا للبرميل أو أقل، رغم أنها اشترت الكمية الأخيرة التي بلغت حوالي 8ر2 مليون برميل بسعر حوالي 81 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي.

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