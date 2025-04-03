الدفاعات الأمريكية تعترض صاروخا أطلق من اليمن

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله إلى إسرائيل.

ومن جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية رصدت إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل وترجح أنه سقط قبل وصوله، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقبل أيام، نشر الجيش الأمريكي مقطعي فيديو لإقلاع مقاتلات أمريكية من قواعدها لاستهداف الحوثيين في اليمن، كما نشر مقطعا آخر لعملية استهداف جديدة لبعض المواقع التابعة للحوثيين.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقطعي الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وظهر في مقطع فيديو دخان يتصاعد للسماء بعد وقوع ما يبدو أنها ضربة أمريكية على موقع للحوثيين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بشن هجمات على مواقع الحوثيين ردا على استهدافهم السفن التجارية والأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.