بيربوك: ألمانيا وأوروبا مهيأتان بشكل جيد لمواجهة الحزمة الجمركية الأمريكية

أعربت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية، عن اعتقادها بأن ألمانيا وأوروبا مهيأتان بشكل جيد؛ لمواجهة الحزمة الجمركية الضخمة الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قالت بيربوك، في بروكسل اليوم الخميس: "رغم أن هذا يوم سيئ للغاية للاقتصاد العالمي، فإن أوروبا مهيأة بشكل قوي لحماية نفسها".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "نحن لا نريد حربًا تجارية، بل نريد اقتصادًا عالميًا عادلا وحرا.. ومن الواضح أن هناك العديد من الدول الأخرى التي ترى هذا الأمر بالضبط على نفس النحو الذي نراه به.

وأكدت بيربوك، أن التطورات الحالية تُظهر مدى أهمية توسيع علاقات التجارة الحرة مع شركاء حول العالم، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك نيوزيلندا وأستراليا.

وأضافت بيربوك، أن يوم إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية بالنسبة للأوروبيين "ليس يوم تحرير، وبالتأكيد ليس كذلك بالنسبة للأمريكيين"، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تعد بالدرجة الأولى بمثابة "يوم تضخم" بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة.

وتابعت الوزيرة الألمانية، أن هذا اليوم يعد بالنسبة لأوروبا بمثابة "يوم وحدة.. لقد أظهرنا في السنوات الأخيرة أن قوتنا تكمن في وحدتنا".

وأشارت إلى أن السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 450 مليون شخص، و"اقتصادًا يتمتع بكامل القوة"، هي مصدر قوة أوروبا في هذه المواجهة.