اعتقال 4 نشطاء بمنظمة جرينبيس بعد تسلق مبنى حكومي في المملكة المتحدة

ألقت السلطات، القبض على 4 من نشطاء منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) بعد تسلق مبنى خارج وزارة الخارجية البريطانية؛ احتجاجا على تكرار تأجيل توقيع معاهدة دولية لحماية المحيطات.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إن المتظاهرين قاموا بنشر لافتة من خلال تعلقهم بأعمدة محطة مترو الأنفاق أرتشوي في شارع كينج تشارلز ، اليوم الخميس، قبل النزول طواعية.

وقالت شرطة لندن، إنه جرى احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، وألقي القبض عليهم بموجب البند الأول من قانون النظام العام وبناء على شبهة التعدي الجسيم على ممتلكات الغير وإلحاق ضرر جنائي.

ودعت المجموعة، إلى تحرك أسرع من جانب وزير الخارجية ديفيد لامي في التوقيع على معاهدة المحيطات العالمية.

وأول مرة تمت الموافقة فيها على المعاهدة التي تهدف إلى حماية مساحات كبيرة من الحياة البحرية بوضع قواعد أكثر صرامة بشأن التعدين والصيد في أعماق البحار، كانت في مارس 2023، وصدقت عليها 21 دولة حتى الآن قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في يونيو.

ويزور لامي، بروكسل حاليا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس.