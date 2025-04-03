رئيس وزراء كندا يتعهد بالرد على الرسوم الأمريكية على السيارات

قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، اليوم الخميس، إن كندا سترد على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على السيارات المستوردة.

ودخلت الرسوم الأمريكية على السيارات حيز التطبيق، اليوم الخميس، في حين قال كارني إنه أبلغ ترامب خلال المحادثة الهاتفية بينهما في الأسبوع الماضي إنه سيرد برسوم مناسبة على الخطوة الأمريكية.

وقال كارني: "نتخذ هذه الإجراءات على مضض. وننفذها بالطرق المحددة التي ستُحدث أقصى تأثير في الولايات المتحدة وأقل تأثير في كندا"، مضيفا أن كندا لن تفرض رسوما على وارداتها من مكونات السيارات القادمة من الولايات المتحدة على خلاف ما فعله ترامب، لأن الكنديين يدركون فوائد قطاع السيارات المتكامل. وتتحرك مكونات السيارات ذهابا وعودة عبر الحدود الأمريكية الكندية عدة مرات قبل أن تصل إلى مصانع التجميع النهائية في أونتاريو بكندا أو ميشيجان بالولايات المتحدة.

وتابع كارني: إنهم بدأوا يشعرون بتأثير الرسوم الأمريكية في كندا.

في الوقت نفسه أعلنت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات لصناعة السيارات اعتزامها وقف الإنتاج في مصنعها بمدينة ويندسور الكندية لمدة أسبوعين بسبب الرسوم الأمريكية.

وقال كارني إن هذه الخطوة ستؤثر على حوالي 3600 عامل في قطاع السيارات والذين التقى بهم في الأسبوع الماضي.

يذكر أن صناعة السيارات هي ثاني أكبر قطاع تصديري في كندا ويعمل فيه حوالي 125 ألف عامل بشكل مباشر و5000 عامل بشكل غير مباشر.