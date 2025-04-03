أمريكا تحظر العلاقات الرومانسية بين موظفيها في الصين والمواطنين الصينيين

علمت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن الحكومة الأمريكية حظرت على الموظفين الحكوميين الأمريكيين في الصين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم والمقاولين الحاصلين على تصاريح أمنية، إقامة أي علاقات رومانسية أو جنسية مع المواطنين الصينيين.

وكشف أربعة أشخاص مطلعين على الأمر أن السياسة الجديدة تم تطبيقها من قبل السفير الأمريكي المنتهية ولايته نيكولاس بيرنز في يناير الماضي، قبل مغادرته الصين بوقت قصير. ولم يوافق هؤلاء الأشخاص على الكشف عن هوياتهم نظرا لسرية التوجيه الجديد.

وعلى الرغم من أن بعض الوكالات الأمريكية كانت لديها بالفعل قواعد صارمة بشأن مثل هذه العلاقات، لم يسمع أحد علنا عن سياسة "عدم التآخي" الشاملة، كما هو معروف، منذ الحرب الباردة. وليس من غير المألوف أن يواعد الدبلوماسيون الأمريكيون في بلدان أخرى السكان المحليين وحتى الزواج منهم.

وكانت نسخة محدودة من هذه السياسة قد صدرت في الصيف الماضي، حيث حظرت العلاقات الرومانسية والجنسية بين الموظفين الأمريكيين والمواطنين الصينيين الذين يعملون كحراس أمن أو موظفين دعم في السفارة الأمريكية والقنصليات الخمس في الصين، ولكن في يناير الماضي، وقبل أيام فقط من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وسع بيرنز الحظر ليشمل جميع المواطنين الصينيين في الصين. ولم تتمكن أسوشيتد برس من تحديد التعريف الدقيق لعبارة "علاقة رومانسية أو جنسية" في السياسة الجديدة.