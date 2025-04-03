هل كانت نسب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عشوائية؟ وكيف تم احتسابها؟

قرر الرئيس الأميريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، فرض تعريفات جمركية بنسبة تتراوح بين 10% و40%، حيث شملت الرسوم جميع الدول العربية وشملت الشركاء التجاريين الأساسين للبلاده، ولكن كيف تم احتسابها؟

بحسب بيان نشر من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ونقلته وكالة بلومبرج، أوضح طريقة احتساب الرسوم الجمركية، حيث تمت وفقا لمعادلة حسابية بقسمة فائض الميزان التجاري لدولة ما مع الولايات المتحدة على إجمالي صادرات الدولة، بناءً على البيانات الصادرة من "مكتب الإحصاء الأمريكي" عن عام 2024. ثم يُقسم ناتج المعادلة على 2 لنحصل على المعدل "المخفض".

على سبيل المثال، حققت الصين فائضاً في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 295 مليار دولار العام الماضي، و438 مليار دولار إجمالي الصادرات، لذا فالناتج هو نسبة 68%، وبقسمته على 2 بحسب معادلة ترامب، ينتج معدل تعريفات 34%.

واستخدمت المعادلة نفسها لتحديد معدل التعريفات المفروضة على اقتصادات أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأمريكي أمس الاربعاء والتى أطلق عليه «يوم التحرير»، إن العديد من الأمريكيين عانوا جراء عدم عدالة بيئة التجارة، مشدداً على أن الأسعار ستنخفض أمام المستهلكين الأمريكيين، وستحقق الشركات الأمريكية أرباحاً بسبب الرسوم.