المنتخب الوطني للكرة النسائية يخوض وديتين أمام الأردن

يخوض المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية، مباراتين وديتين مع نظيره الأردنى بالقاهرة فى إطار استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المغرب 2026.

تقام المباراة الأولى غدا الجمعة على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى

وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى:

«نورا خالد، رودينا عبد الرسول، نهى طارق، نادين غازي، ثريا أشرف، حبيبه عصام، فرح سمير علي، منه عزت، منار السيد، ندى عماد، مروة توفيق، كنزي مجدي، عزة مجدي، يارا صبري، حبيبة عماد، أميرة محمد، نور عبد الواحد، مهيرة علي، ياسمين عبد العزيز، عهد طارق، نادية رمضان، ليلي شريف، نادية صوان، ليلي أدريس».