ليبيا تحظر منظمات دولية غير حكومية لأسباب أمنية

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي في طرابلس، عن اتخاذ إجراءات بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالضلوع في أنشطة تمس أمن الدولة وتسهم في مخطط توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا دون إذن رسمي.

وشملت القرارات، إغلاق مقرات منظمات، مثل الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين المحلية والتنسيق مع جهات دولية دون موافقة السلطات الليبية. كما أُغلقت منظمات أخرى، منها “أطباء بلا حدود” و”الهيئة الطبية الدولية”، بسبب شبهات بتهريب وغسل الأموال - حسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأكد الجهاز أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا للتركيبة السكانية في ليبيا، محذرًا من تداعياتها الأمنية والاجتماعية، ومشيرًا إلى تجارب مماثلة شهدتها دول مجاورة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تخوفات في ليبيا من الترويج لفكرة توطين المهاجرين في ليبيا، ونشر أخبار مضللة حول تعرضهم للاضطهاد، في محاولة لإثارة الرأي العام الدولي وإرباك المشهد الداخلي الليبي.

خلال الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة الليبيه تضررها من تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى ليبيا، دون أن يرتقي الدعم الدولي إلى مستوى التحديات.