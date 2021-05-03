ماكرون يرجح افتراضية التعايش مع كورونا للنمو والازدهار

بعد نحو عام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الحرب" على كوفيد -19، رجح ماكرون، افتراضية "التعايش مع الفيروس".

قال إيمانويل ماكرون يوم السبت، خلال مراسم التقليدية للاحتفال بعيد العمال الأول من مايو، في قصر الإليزيه: "بدءًا من 19 مايو، ستقودنا المراحل المتتالية معًا لتحديد نموذج جديد للنمو والازدهار"، مشيراً إلى ضرورة التعايش مع (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه "بعد شهور من الحرمان والتقييد والأمل الكاذب، في مواجهة فيروس مخادع لا يمكن التنبؤ به، أعلن ماكرون التعايش مع العدو، وطرح الجدول الزمني لتخفيف تدابير الحجر الصحي العام للإغلاق الثالث في فرنسا، والتي تبدأ المرحلة الأولى منه في 3 مايو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه "على الرغم من أن البيانات الصحية تستمر في إثارة الذعر لدى الأطباء، فإن السلطات الفرنسية تعتزم ضخ أجندة إيجابية في فرنسا التي أنهكها الوباء"، موضحة أن إن الغاء تدابير الحجر كخطوة رمزية، وكذلك افتتاح المحلات التجارية والمسارح ودور السينما، في 19 مايو، من شأنه أن يساهم في محاولة انتعاش الاقتصاد.

وأعلن ماكرون أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى السماح للفيروس بالانتشار على مستوى عالٍ نسبيًا، معرباً عن أمله في أن احترام إيماءات التباعد الاجتماعي والتقدم في التطعيم ومنع الحالات الخارجة عن السيطرة.