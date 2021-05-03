اسرائيل: رصد 3 إصابات بالسلالتين البرازيلية والتشيلية المتحورتين لكورونا

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها رصدت إصابة ثلاثة إسرائيليين بالسلالتين البرازيلية والتشيلية المتحورتين لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة أنها رصدت إصابة إسرائيليين اثنين بسلالة برازيلية متحورة لفيروس كورونا وهما شخص بالغ تم تطعيمه وطفل رضيع.

كما أفادت بأنها رصدت إصابة إسرائيلي بالسلالة التشيلية المتحورة لفيروس كورونا ،كان قد تم تطعيمه وعاد من الخارج،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.

كانت الوزارة قد اشارت أمس الأحد إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا قائلة إنه من بين 9200 اختبار للكشف عن كورونا، لم يكن هناك سوى 1ر0% حالةإيجابية.

وفي ضوء معدلات العدوى المتدنية، تم الآن رفع معظم القيود المرتبطة بالجائحة في إسرائيل، على الرغم من بقاء ارتداء الكمامات إلزامي في الأماكن العامة المفتوحة.

وحتى الآن، تلقى حوالي 4ر5 مليون شخص في إسرائيل اللقاح المضاد لكوفيد-19، بما يعادل نحو 60% من الإسرائيليين، البالغ عددهم 9 ملايين شخص.

وتم تطعيم ما يقرب من 1ر5 مليون إسرائيلي بشكل كامل، أي بحصولهم على جرعتي اللقاح.