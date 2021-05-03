عبد العال: أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان



قال محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، إنه تم الليلة على مستوى المحافظة مصادرة ٤ آلاف شيشة وتحرير ١٤٥ محضر، وغلق مقهى مخالف، علاوة على تحرير ٧٥٠ محضر عدم ارتداء كمامات وٱزالة عدد من الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.



وأكد عبد العال، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.



وبدأت الحملة المكبرة بالمنطقة الشرقية بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، حيث تم غلق مقهي مخالف بمنطقة شيراتون وتم تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر تقديم شيشة ثم انتقلت الحملة إلى مجمع كافيهات بمساكن صقر قريش بشيراتون حيث تم ضبط عدد من الشيش وأجولة الفحم، وتم تحرير محاضر غلق ومحاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر عدم التزام بالسعة المقررة ب ٥٠%.



وتابع: " أنه تم إزالة تعديات المقاهي على الممرات السكنية بين العقارات بمساكن صقر قريش والتي تعوق حركة المواطنين ، ثم توجهت الحملة إلى أحد المخازن بالمنطقة والتي يقوم صاحبها باستغلالها كمكان لإعداد وتوزيع الشيش على المقاهي المجاورة ، وأصدر محافظ القاهرة قرار بالغلق الفوري للمخزن ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه لمخالفته الإجراءات الاحترازية".



وقامت الحملة بضبط مقهي يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر وتم على الفور تشميع المقهى ورفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارع.



وطالب محافظ القاهرةالمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.



وأشار إلى أن الجولة التي تمت الليلة هي واحدة من العديد من الجولات التى تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين.



وأكد، أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشددا على رؤساء الاحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات.



وتابع: " والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر ".



وأكد على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأشار إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.