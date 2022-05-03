التوصيات الواجب اتباعها في ظل التغيرات المناخية خلال الفترة الحالية لمحاصيل الفاكهة

تقدم وزارة الزراعة نصائح هامة لمزارعي الفاكهة والزيتون للتعامل مع درجات الحرارة المتغيرة والمتقلبة، والتي تؤثر بالسلب على بعض المحاصيل مثلما حدث في محصول الزيتون والمانجو العام الماضي.

وإليكم أبرز تلك المحاصيل الزراعية:

الزيتون

في ظل التغيرات المناخية التى مرت على محصول الزيتون يجب المحافظة على معدلات الرى الموصى بها و يتم الري في الصباح الباكر أو مساء حتى الاتتعرض الأشجار للعطش؛ ما يؤدى إلى تساقط الأزهار والعقد الأولي

-يوصى برش مادة اكاولسين بالكالسيوم بورون

ضرورة إضافة سلفات البوتاسيوم

(محصول الرمان) & (والتين)

تاثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الرمان والتين وهما من المحاصيل التى تحتاج الى عدد قليل من ساعات البرودة، وتمر حاليا بفترة النمو الخضري؛ فإن ارتفاع درجات الحرارة ليس له تاثير ملحوظ على الأشجار

المحافظة على معدلات الرى الموصي بها ويتم الريوفي الصباح الباكر أو مساء حتى لا تتعرض الأشجار للعطش.

الموالح

بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أثناء التزهير:

ويراعى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال، ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال:-

إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار.

ويُفضل رش الأشجار بإحدى المركبات التالية لزيادة قدرتها على تحمل الحرارة العالية

رش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرامات / 100 لتر، حيث يعمل على إيقاف أو تقليل تفاعلات الأكسدة المسؤولة عن تحلل وتدهور الأنسجة النباتية، وبالتالي رفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات.

رش الأشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3 / 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات، وبالتالي فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية.

رش الأشجار بالبرولين 30 جراما /100 لتر لرفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات

رش الاشجار بالجليسين بيتين بمعدل 200 جرام / 100 لتر يشجع على بناء المواد الفينولية والسكريات، وبالتالي رفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات.

الموز

زيادة معدلات الري، بحيث يكون من 3-4 مرات يوميًا بمعدل ساعة في كل مرة والبعد عن وقت الظهيرة.

الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين

إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

المانجو

الري صباحاً ومساءاً ونجنب الرص وقت الظهيرة (من 12 ظهراً إلى 3 عصراً)

ممنوع الرش بالمبيدات عموماً أثناء فترة الموجة الحارة.

التسميد مع ماء الري بالنترات

الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين

إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

النخيل

انتظام الري وتقليل التسميد الأزوتي

عموماً بعد انتهاء الموجة الحارة يجب الرش بالمبيدات ضد الحشرات القشرية والأكاروسات والبياض الدقيقي واللفحة

العنب.

أنسب درجة حرارة للتزهير والعقد من 25 – 28 مْ.

في حالة ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ وغير المعتادة في هذا الوقت من العام يتم عمل الآتي:

تحت ظروف الرى بالتنقيط

يتم زيادة معدلات الرى وتقريب الفترة بين الريات عن المعتاد خلال هذه الفترة وذلك يرجع إلى الأختلاف فى تصريف النقاطات كذلك المسافة بين النقاطات فى خراطيم الري.

بالنسبة للرى الغمر

يتم إعطاء رية على الحامى مساء مع الرى من خلال عمل أحواض بحيث لا يزيد عدد الكرمات في الحوض عن 24 كرمة.

بالنسبة للعنب المغطى والذى تجرى عليه العمليات الزراعية بهدف التصدير

يرجى التهوية بفتح جوانب التكاعيب مساءاً عند إنخفاض درجات الحرارة كذلك زيادة معدلات الرى مساء – وعموما في العنب المعامل للتصدير يتم تركيب ترمومتر أسفل التكعيبة وكذلك جهاز قياس الرطوبة أسفل التكعيبة.

كما يرجى أن تتم عمليات مكافحة الآفات في الصباح الباكر أو بعد الظهر

بالنسبة لعمليات التوريق، إزالة الأوراق أسفل العناقيد في الأصناف المتوسطة والمبكرة فى موعد النضج.

يراعى تأخير هذه العملية إلى ما بعد انحسار الأرتفاع المفاجىء في درجات الحرارة حتى لا تتعرض العناقيد إلى ارتفاع الحرارة المباشر.