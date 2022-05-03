الداخلية: ضبط 4 تشكيلات عصابية و60 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 4 تشكيلات عصابية و60 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 60 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 10بنادق آلية، و4 طبنجات، و7 بنادق خرطوش، و39 فردا محليا، و143 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و141 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 53 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 4 تشكيلات عصابية ضموا 10 متهمين ارتكبوا 30 حادثا متنوعا، و124 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 66 كيلو مخدرات، و15 متهما ومراقبا هاربا، و15 متهما بالبلطجة، و316 دراجة نارية مخالفة، و28 ألف مخالفة مرورية.

كما تمكنت القوات من إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 55 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 5 منهم.