الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما عنيفا على مصنع آزوفستال في ماريوبول

شنّت روسيا، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا مدعّمًا بالدبابات والمشاة على مصنع آزوفستال، وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية، حسبما أعلن قائد في كتيبة آزوف التي تؤمن حماية المصنع.

وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف في فيديو نُشر على تلجرام: «يجري هجوم عنيف على أراضي آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

في موازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أنه تم بنجاح إجلاء 101 مدني عالقين منذ أسابيع في مجمع آزوفستال.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني في بيان «أشعر بالسعادة والارتياح بالتأكيد أن 101 مدني تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول».

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فاديم أستافييف في مقطع فيديو بثّته وكالات روسية إلى أن "وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت تدمّر بواسطة المدفعية والطائرات (...) مواقع إطلاق النار» للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع. وأكّد أن كتيبة آزوف استخدمت وقف إطلاق النار المعلن لإجلاء المدنيين والخروج من أقبية المصنع و«اتخاذ مواقع إطلاق النار في الإقليم» و«في مباني المصنع».

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى «اتخاذ إجراءات صارمة لأن الوضع صعب جدًا».