مسئول روسي: نثمن الحوار مع البابا فرنسيس بغض النظر عن الوضع الدولي

أعرب السفير الروسي لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف، عن تقدير بلاده للحوار مع البابا فرانسيس، بغض النظر عن الظروف الدولية.

وقال السفير الروسي لدى الفاتيكان، في تصريح أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: "في أي مكان دولي، الحوار مع البابا مهم بالنسبة لموسكو، والبابا دائما محاور مرحب به".

وفي وقت سابق من اليوم، قال البابا فرانسيس لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه مستعد لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لتعزيز حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

ومع ذلك، أشار بابا الفاتيكان إلى أنه لم يتلق بعد ردا على اقتراحه، مضيفًا أنه على استعداد لزيارة أوكرانيا أيضًا، ومع ذلك يجب أن يسافر إلى موسكو أولاً.

من ناحية أخرى، قال البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، إن "روسيا لم تهاجم أي شخص قط، ولا تعتزم محاربة أي شخص".

وأضاف كيريل في خطبة كاتدرائية "أرخانجيلسك" في موسكو، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لا نريد القتال مع أحد، روسيا لم تهاجم أي شخص أبدًا، إنه لأمر مدهش أن دولة عظيمة وقوية لم تهاجم أي شخص، لقد دافعت فقط عن حدودها".

وتابع البطريرك كيريل، أن "الكنيسة تطلب اليوم من القديسين المدفونين في كاتدرائية أرخانجيلسك أن يصلوا من أجل أن تظل الحدود المقدسة لروسيا منيعة، وأن يكون لدى الروس ما يكفي من الحكمة والقوة والشرف للدفاع عن الحدود المقدسة لروسيا".

هذا، وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانية.