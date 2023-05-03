تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1942 حالة بقرية السلام ببني مزار في المنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تنفيذ مديرية الصحة لقافلة طبية علاجية بقرية السلام بمركز بني مزار، خلال يومي 1 و2 مايو الجاري.

وأكد وكيل الصحة بالمنيا، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1942 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات جاء كالتالي:381 حالة جراحة، 586 حالة أطفال، 260 حالة باطنة، 74 حالة نساء وتوليد، 107 حالات أسنان، 80 حالة قلب، 221 حالة جلدية، 193 حالة أنف وأذن، 40 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 113 تحليلا مختلفا، وإجراء الأشعة السينية لـ4 حالات، وحالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ92 مترددا.

كما تم إجراء خلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ132 مترددا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة.