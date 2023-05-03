 البرازيل.. الشرطة تفتش منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو بسبب بيانات مزيفة عن كوفيد-19 - بوابة الشروق
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البرازيل.. الشرطة تفتش منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو بسبب بيانات مزيفة عن كوفيد-19

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 4:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 4:05 م

أجرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عمليات تفتيش في منزل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، بحسب مصدر مشارك في التحقيقات.

وأضاف المصدر أن هناك عملية تحقيق جارية خاصة بإدخال بيانات كاذبة عن لقاحات كوفيد-19 في أنظمة الصحة العامة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المصدر إنه تم تسجيل الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات على أنه تم تطعيمهم للحصول على الشهادة المطلوبة لدخول بلدان أخرى.

ولم ترد الشرطة الفيدرالية على الفور على طلب للتعليق.

وتقوم الشرطة أيضا بتنفيذ العديد من أوامر الاعتقال، بما في ذلك ليفتنانت كولونيل مورو سيد باربوسا، المساعد السابق لبولسونارو، والذي عمل سكرتيرا شخصيا للرئيس السابق.


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