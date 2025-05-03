 زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع ضمان سلامة ممثلي الدول خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية في موسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع ضمان سلامة ممثلي الدول خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية في موسكو

د ب أ
نشر في: السبت 3 مايو 2025 - 7:39 م | آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 7:39 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن أوكرانيا لا تستطيع ضمان سلامة ممثلي الدول الأخرى خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية التي ستقام في موسكو في 9 مايو/أيار.

وقال زيلينسكي لوكالة "إنترفاكس-أوكرانيا": "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي".

وحذر من أن روسيا قد تنفذ هجمات حرق متعمد أو تفجيرات ثم تلقي باللوم على كييف، مشددا على أن أوكرانيا "تتصرف بحذر شديد وباحترام تجاه الدول الأخرى".

في المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات زيلينسكي بأنها "تهديد كلاسيكي من إرهابي ذي مكانة دولية"، وذلك في منشور لها على تطبيق "تليجرام".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار في الفترة من 8 إلى 11 مايو، تزامنا مع العرض العسكري السنوي في الساحة الحمراء بموسكو، إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تُحتفل بها في روسيا في 9 مايو.

ورفضت موسكو اقتراحا من كييف لتمديد وقف إطلاق النار ليشمل هدنة شاملة لمدة 30 يوما.


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