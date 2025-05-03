سلسلة أرواح في المدينة تحتفى بمرور 111 عاما على أول رسالة دكتوراه مصرية بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافي والفكري لقاءً بعنوان تجديد ذكرى مرور 111 سنة على أول رسالة دكتوراه في مصر، لعميد الأدب العربي طه حسين.

ويأتي ذلك استمرارًا لفعاليات سلسلة "أرواح في المدينة"، والمشروع الثقافي القاهرة عنواني، إعداد وتقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك في السابعة مساء الإثنين ٥ مايو على المسرح الصغير، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

ويشهد اللقاء بحثاً في أرشيف عميد الأدب العربي طه حسين، ومشوار حياته الذي تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتأثيرها الفكري والأدبي الممتد مع تناول ملامح رسالته العلمية عن أديبه الأثير أبي العلاء المعري في ذكرى مرور 111 عامًا على منح أول درجة دكتوراه لطالب مصري.

يذكر أن طه حسين ولد عام 1889 في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، فقد بصره في السادسة من عمره وحفظ القرآن الكريم قبل أن يغادر قريته إلى الأزهر طلباً للعلم، تتلمذ على يد الإمام محمد عبده وأعد رسالة الدكتوراة في الآداب، ونوقشت في مايو ١٩١٤ عن أديبه الأثير أبي العلاء المعري، ثم التحق بجامعة مونبلييه في فرنسا.

كما أكمل بعثته في باريس وتلقى دروساً في التاريخ ثم حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع عام 1919 عن ابن خلدون، عاد إلى مصر وعُين أستاذاً للتاريخ اليوناني والروماني بالجامعة، ثم أستاذاً لتاريخ الأدب العربي بكلية الآداب، ثم أصبح عميداً لكلية الآداب سنة 1930.

ولم يكفَّ عن حلمه بمستقبل الثقافة أو انحيازه إلى «المعذبين في الأرض» إلى أن عين وزيراً للمعارف في الوزارة الوفدية سنة 1950، فحرص على تطبيق شعار «التعليم كالماء والهواء» ورحل عن عالمنا عام 1973.

يشار إلى أن سلسلة لقاءات أرواح في المدينة تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين، وأطلق من خلالها مشروع القاهرة عنواني برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.