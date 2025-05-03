تشكيل هجومي لمودرن سبورت أمام غزل المحلة

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أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق غزل المحلة بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: معتز زدام، محمد هلال، محمد صبري، محمد مسعد، أحمد يوسف

هجوم: حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فرج، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان

ويستضيف فريق مودرن سبورت نظيره غزل المحلة برابع جولات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.