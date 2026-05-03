تنظم مكتبة الميكروفون، ضمن فعاليات مهرجان الربيع الثقافي، ندوة لمناقشة كتاب «مذكرات يهودي مصري» للكاتب ألبير آريه، الصادر عن دار الشروق، وذلك مساء اليوم الأحد 3 مايو في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المكتبة في الدقى.

يشارك في الندوة الكاتب سامي آريه، الذي يتناول الكتاب ويستعرض سياقاته، بينما تدير النقاش الكاتبة الصحفية داليا شمس، في حوار يفتح المجال أمام قراءة أوسع للذاكرة والتاريخ المرتبطين بالتجربة اليهودية في مصر.

ويُعد سامي آريه كاتبًا وقاصًا مصريًا، عمل في مجال التجارة وتولى إدارة إحدى شركات التصدير لمدة ثلاثين عامًا، قبل أن يتفرغ للعمل على حفظ التراث اليهودي المصري، من خلال دعم المبادرات الثقافية والتوثيقية المعنية بصون الذاكرة التاريخية وحماية المواقع التراثية والأرشيف المرتبط بتاريخ الطائفة اليهودية في مصر، إلى جانب نشره عددًا من القصص القصيرة ومشاركته في فعاليات ثقافية تناقش هذا الملف.

أما داليا شمس، فهي كاتبة صحفية مصرية، تخرجت في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وحصلت على درجة الماجستير في الأدب الفرنسي والترجمة، كما درست في معهد الصحافة الفرنسية في باريس، وتكتب مقالًا يوميًا بجريدة «الشروق»، إلى جانب مساهماتها في عدد من الصحف والمواقع داخل مصر وخارجها، وإشرافها على القسم الثقافي بمجلة «الأهرام إيبدو» الناطقة بالفرنسية.