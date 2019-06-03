هواوي الصينية تعتزم بيع أنشطة «كابلات» الاتصالات البحرية

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تخطط شركة "هواوي" لبيع أنشطة كابلات الاتصالات البحرية، في خطوة هي الأكبر لبيع أصول لها منذ أن صعدت (واشنطن ) الاتهامات للشركة بأنها أداة تجسس للحكومة الصينية.

وقالت "هنج تونج أوبتيك إلكتريك كو" - وهي شركة لمنتجات شبكات الاتصالات البصرية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إنها وقعت "خطاب نوايا" مع "هواوي تك انفستمنت" التابعة لـ"هواوي تكنولوجي" لشراء حصتها البالغة 51 % في "هواوي مارين سيستمز" نقدا ومن خلال إصدار أسهم.

وتأتي الصفقة المحتملة، فيما يتعرض نشاط الشركة الرئيسي - وهو إنتاج وبيع معدات شبكات الاتصالات والهواتف الذكية - لتدقيق عالمي شديد، فيما تسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفاء بأن منتجات "هواوي" تمثل خطرا أمنيا.

وقالت "هواوي" إنها لن تتعاون مع أي طلب للحكومة الصينية للوصول لأنظمتها لأهداف مخابراتية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت في مايو الماضي حظرا تجاريا يهدد بعرقلة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة على نحو كبير.