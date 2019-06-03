العثور على جثة في نهر الدانوب بعد 5 أيام من غرق سفينة سياحية في بودابست

أكد متحدث باسم الشرطة المجرية انتشال جثة من نهر الدانوب، اليوم الاثنين، وذلك بعد خمسة أيام من غرق سفينة سياحية تحمل 33 كوريا جنوبيا وطاقم بحارة مؤلف من مجريين اثنين في بودابست.

وقال المتحدث إنه تم العثور على الجثة في قرية هارتا المجرية، على بعد 100 كيلومتر من موقع غرق السفينة، مضيفا أن السلطات مازالت تعمل على تحديد هوية الجثة.

وجرى إنقاذ سبعة أشخاص فقط من سفينة "هابلياني"، في حين تم انتشال جثث سبع مواطنين كوريين جنوبيين، وذلك بعد أن غرقت السفينة سريعا ليلة الأربعاء الماضي بعد اصطدامها بسفينة أكبر حجما تحمل اسم "فيكينج سيجين".

ومازال 21 شخصا في عداد المفقودين.

واضطرت فرق انقاذ مجرية وكورية جنوبية لإرجاء محاولتها للوصول للسفينة الغارقة، التي ربما يوجد داخلها عدد من الجثث، بسبب ارتفاع مياه نهر الدانوب وتلاطم أمواجه.