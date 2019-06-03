ضبط مسجلين خطر لاتهامهما بسرقة نصف طن لفافات نحاس بـ15 مايو

ألقت مباحث القاهرة القبض على مسجلين اثنين خطر لاتهامهما بسرقة نصف طن لفافات من النحاس من داخل غرفة مولد كهربائي بمنطقة الإسكان الاجتماعي بـ15 مايو، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو، تمكنت من ضبط سائق 37 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات"، وعاطل 21 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة"، حال استقلالهما سيارة نصف نقل "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما (3 لفافات من النحاس تزن حوالي 500 كيلوجرام محملة على السيارة المشار إليها، وفرد خرطوش، وطلقة خرطوش، وسلاحين أبيض "سكين").

واعترفا في محضر الشرطة بقيامهما بسرقة المضبوطات من داخل غرف مولدات الكهرباء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة 15 مايو.