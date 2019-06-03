مصدر عسكري: دفاعات التحالف العربي تُسقط طائرة حوثية مسيَّرة

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اعلن مصدرعسكري أن الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تمكنت مساء الأحد من إسقاط وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكر مصدر عسكري، في تصريحات صحفية " أن دفاعات التحالف أسقطت طائرة حوثية مسيرة كانت تحاول استهداف معسكر "رأس عباس" في مديرية البريقة غرب عدن".

وأشار المصدر" إلى أن الطائرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وكانت تحمل متفجرات لاستهداف قوات الجيش الوطني والتحالف العربي".

وأعلنت ميليشيا الحوثي تبنيهًا للعملية التي تأتي ضمن سلسلة عمليات إرهابية تشنها مؤخرًا لاستهداف الداخل اليمني والأراضي السعودية.