ضبط 3 متهمين بالاشتراك في قتل سائق توكتوك بالغربية

قال بيان صادر من مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، إن ضباط المباحث الجنائية بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، تمكنوا من ضبط المتهمين بقتل "إسلام ا." 20 عاما، سائق، وسرقة التوكتوك الخاص به، في مدينة السنطة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين لمرورهم بضائقة مالية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد برج مأمور مركز السنطة، بالعثور على جثة شاب على شاطئ إحدى الترع بقرية ميت ميمون.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع." وشهرته "بندق"، و"حسن ع."، و"ناصر م."، سائقين توكتوك؛ لمرورهم بضائقة مالية، حيث قام المتهمون باستدراج المجني عليه وقتله وسرقة التوكتوك الخاص به وفروا هاربين.

تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.