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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

عبدالرحمن الهواري
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 9:05 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 9:24 م

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك مكون كالأتي:

حراسة المرمى محمود جنش

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – بهاء مجدى – حمدى النقاز .

خط الوسط: محمد حسن – طارق حامد – محمود كهرباء – أحمد زيزو .

الهجوم:عمر السعيد – خالد بوطيب

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم امام -ابراهيم حسن – ايمن حفني – حميد أحداد.


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