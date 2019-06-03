وزير الخارجية الألماني يدعو لانتخاب قيادة مزدوجة للحزب الاشتراكي الديمقراطي

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تطبيق القيادة المزدوجة مستقبلا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

كما دعا ماس، اليوم الإثنين إلى إشراك أعضاء الحزب في انتخاب قيادة حزبه، وقال: "يتعين أن ينتهي عصر ما وراء الكواليس... نحتاج إلى قيادة جديدة للحزب تحظى بدعم عريض من أعضاء الحزب بقدر الإمكان".

وقد اقترح من قبل عدد من زملاء ماس في الحزب تطبيق القيادة المزدوجة، من بينهم عمدة برلين ميشائيل مولر، ووزير الاقتصاد المحلي لولاية سكسونيا مارتن دوليج.

وعقب استقالة رئيسة الحزب أندريا ناليس من مهام منصبها، يعتزم الحزب تشكيل قيادة ثلاثية مؤقتة له تضم رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن مانويلا شفيزيج، ورئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس مالو دراير، والرئيس الإقليمي للحزب في ولاية هيسن تورستن شيفر-جومبل.