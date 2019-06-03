عادل الجبير: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم الأحد ،أن الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها، في إشارة إلى تحفّظ قطر المتأخر على بياني القمتين العربية والخليجية التي انعقدتا في مكة الخميس الماضي.

واعتبر الجبير أن "تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً"، مذكّراً بأن البيانين رفضا تدخل إيران في شؤون المنطقة، وأكدا على مركزية القضية الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وكتب الجبير عبر حسابه على موقع تويتر: "الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!".

وتابع في تغريدة أخرى: "قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً".

كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعرب عن تحفظ بلاده على بياني القمتين العربية والخليجية" لأن بعض بنودهما يتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة وتجاهلا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن".