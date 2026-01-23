ذكرت تقارير إخبارية أن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي يعتزم شطب حوالي 1200 وظيفة في قطاع إدارة الأصول لديه على مستوى العالم بعد استحواذه شركة أكسا آي.إم لإدارة الاستثمارات التي كانت تابعة لمجموعة أكسا العالمية للتأمين.

وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أن حوالي 600 وظيفة من التي سيتم شطبها موجودة في فرنسا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة شطب الوظائف سيتم في منتصف العام الحالي تقريبا، مع تنفيذ مرحلتين أخريين في العام المقبل، مضيفة أنها لم تتمكن من الوصول إلى ممثلي بي.إن.بي باريبا للتعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن بي.إن.بي باريبا استحوذ على شركة أكسا لإدارة الاستثمارات في أول يوليو 2025، مقابل 1ر5 مليار يورو، ودمجها مع وحدات إدارة الأصول الخاصة به لتكوين منصة إدارة أصول أوروبية رائدة، مما عزز مكانة بي.إن.بي باريبا في هذا القطاع مع استمرار أكسا في التركيز على أعمالها الأساسية للتأمين وتقديم خدمات استثمار لشركة أكسا بموجب شراكة طويلة الأمد.