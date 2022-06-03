نبدأ جولتنا من صحيفة الإندبندنت، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "بعد مئة يوم من بدء القتال، لا مؤشرات على نهاية للحرب في أوكرانيا".

وتقول الصحيفة إن الحرب كان من المفترض أن تكون خاطفة، لكن بعد مرور مئة يوم، لا تُظهر الحرب الروسية الأوكرانية مؤشرات تذكر على الانتهاء.

وتضيف الصحيفة أن ما يدور في أوكرانيا حرب معاصرة، لكن استخدمت فيها أسلحة مرتبطة بالقرن العشرين، من المدفعية الثقيلة والدبابات، والأساليب التي تذكرنا "ببربرية" القرون الوسطى، مثل الحصار واستهداف السكان المدنيين.

وترى الصحيفة أنها تتحول إلى حرب استنزاف، لا يبدو أن أيا من الطرفين فيها قادر على توجيه ضربة حاسمة.

وتضيف أن العديد من المحللين أعتقدوا أن الكرملين في بدء القتال لم يكن يسعى إلا للضغط على أوكرانيا لتهدئة حماسها للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، حتى أن الحياة في كييف استمرت كالمعتاد، لأن أهلها اعتادوا على جارهم المزعج منذ الغزو الأول لبلادهم في عام 2014.

وتقول الصحيفة إن روسيا كانت تخطط لعملية محدودة، يسقط فيها النظام الذي تصفه بـ "النازي" في أوكرانيا، ويهرب رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، ويرحب الشعب الأوكراني بمحرريهم بأذرع مفتوحة. لكن الأمور لم تسر وفقا لخطط الكرملين. وبدلا من أن تكون استعراضًا للقوة، كانت حملة أوكرانيا في الغالب عرضًا لعدم الكفاءة العسكرية الروسية. وقد تكبد الروس خسائر فادحة.