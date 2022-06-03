ترحيب دولي بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن تمديد الهدنة لشهرين 

رحبت الأمم المتحدة وعدد من الدول، اليوم الجمعة، بإعلان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، تجديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، إن "تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بشرى سارة للغاية للشعب اليمني".

وأضاف غريسلي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أؤيد بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لتنفيذ وتوحيد جميع عناصر الهدنة، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في مدينة تعز".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج قد أعلن أمس الخميس، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وافقوا على اقتراح من الأمم المتحدة بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهائها وتم تمديد الهدنة وفق الأحكام نفسها الواردة بالاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 2 أبريل الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات وصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة من عائدات ميناء الحديدة.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي.

وشددت الخارجية الكويتية، في بيان مساء اليوم الجمعة، على دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق آمال شعبه الشقيق ويرفع معاناته، مثمنةً جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن، التي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، في مارس 2021؛ لإنهاء الأزمة اليمنية بالوصول إلى تسوية سلمية شاملة.

وأعربت الجزائر أيضًا عن ارتياحها لتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية، معربة عن ترحيبها باستمرار وقف إطلاق النار.

ودعت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم.

كما جددت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة تعود على الشعب اليمني الشقيق والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار، الأمر الذي من شأنه المساهمة في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

كما أشاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور دينس كوميتات، بجهود المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن هانس جروندبرج، الذي نجح في تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين.

وأعرب المتحدث، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، عن دعم ألمانيا للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للبناء على هذه الخطوة نحو السلام، مؤكدًا أن العملية السياسية هي فقط التي ستنهي هذا النزاع.