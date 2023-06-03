العثور على 45 كيسا تحوي رفات بشرية في المكسيك

عُثر على 45 كيسا تحوي رفات بشرية في وادٍ بولاية خاليسكو بغرب المكسيك خلال البحث عن 8 شبان يعملون في مركز للاتصال وفقدوا منذ 10 أيام، حسب السلطات المحلية الجمعة.



وقال مكتب المدعي العام لويس جواكين مينديز في بيان: "تم انتشال 45 كيسا تحوي رفات رجال ونساء"، وفق شبكة سكاي نيوز.



وأضاف: "أريد أن أوضح أن عدد الأكياس لا يتوافق مع عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم فيها".



وعثر على الأكياس في قاع واد يبلغ عمقه 40 مترا في زابوبان بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو.



وكانت السلطات بدأت حملة للعثور على امرأتين و6 رجال جميعهم في الثلاثين من العمر وفقدوا بين 20 و22 مايو.



وذكرت النيابة أن أعضاء عثر عليها في الأكياس تتطابق مع مواصفات بعض المفقودين.



وأكد مينديز أن هناك مؤشرات على تطابق مادي وفي المقاييس مع بعض الضحايا، مضيفا: "لا أستطيع إعطاء الرقم الدقيق لأننا بحاجة لتقارير الأطباء الشرعيين".