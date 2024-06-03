شهيدان فلسطينيان و9 جرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد المواطن معتز خالد صادق النابلسي (28 عاما)، وإصابة تسعة آخرين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي في المدينة.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب آدم صلاح الدين منصور فراج (23 عاما)، وأن قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

واقتحمت قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم مدينة نابلس من محاور عدة، وانتشرت في منطقة الضاحية وشارع القدس ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



