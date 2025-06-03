رومانو: سيميوني مدربا جديدا للهلال السعودي لـ 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية خارجية عن استقرار سيميوني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي على تدريب الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة، اعتبارًا من كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد نادي الهلال السعودي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وأوضح فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن سيموني إنزاجي سيقوم بالتوقيع على عقود تدريب الهلال السعودي خلال الأسبوع الجاري.

وأشار رومانو إلى أنه قد تم الاتفاق بين سيميوني إنزاجي وإدارة الهلال على عقدٍ لثلاثة مواسم لتدريب الفريق السعودي، براتبٍ ضخمٍ للمدرب الإيطالي الذي سيغادر إنتر ميلان، بعد اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع النادي الإيطالي.

من جهته، أوضح الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري أن سيميوني إنزاجي قد أبلغ إدارة إنتر ميلان الإيطالي بمغادرته اليوم، وسيجتمع غدًا في باريس لتوقيع عقده لموسمين مع الهلال السعودي.