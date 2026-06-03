إعادة جدولة رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بين سنغافورة واليابان مع اقتراب العاصفة جانجمي

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تقرر إعادة جدولة ما لا يقل عن 14 رحلة طيران للخطوط الجوية السنغافورية يومي 2 و3 يونيو مع اقتراب العاصفة جانجمي من اليابان، مما يؤثر على الرحلات الجوية من وإلى مناطق معينة من البلاد.

وقام مسؤولو الأرصاد الجوية بتخفيض تصنيف جانجمي، وهي كلمة كورية تعني "الورد"، من إعصار إلى عاصفة.

وسيتم تغيير مواعيد الرحلات المغادرة من سنغافورة إلى مطارات أوساكا وناجويا وهانيدا وناريتا التي تخدم العاصمة طوكيو، وفقا لبيان تحذيرى أصدرته الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الثلاثاء.

كما ستتأثر أيضا ثلاث رحلات جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية تربط مطار ناريتا ومدينة لوس أنجليس الأمريكية في كاليفورنيا بإعادة جدولة الرحلات، وفقا لصحيفة ذا ستريتس تايمز السنغافورية .

وقالت الشركة إنها سوف تقوم بالاتصال بجميع العملاء المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات. وأضافت: "بما أن الوضع لا يزال متغيرا، فقد تتأثر رحلات طيران أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية".

وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصا في اليابان، بعد هطول أمطار غزيرة ورياح على منطقتي كيوشو وأمامي في اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية اليابانية.