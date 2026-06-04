افتتاح غرف Golden VIP بمستشفى رأس سدر لتعزيز جودة الخدمات الفندقية والرعاية الصحية

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، غرف Golden VIP بمستشفى رأس سدر، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية والفندقية بالمستشفى، وزيادة طاقته الاستيعابية بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز تجربة تلقي الخدمة الصحية.

وتفقد مدير الفرع الغرف الجديدة، خلال الافتتاح، كما اطلع على التجهيزات الطبية والفندقية بها، مؤكدًا أن إضافة هذه الغرف تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة علاجية متميزة تحقق الراحة والخصوصية للمنتفعين.

وأشار إلى أن التوسع في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة جنوب سيناء، ورفع كفاءة المنشآت لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على رضا المنتفعين وجودة الرعاية المقدمة لهم.

كما أشاد بجهود الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأهالي المحافظة وزائريها.

وأشار إلى أن افتتاح الغرف بمستشفى رأس سدر جاء ضمن سلسلة من أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات صحية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية.