أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاقتصاد الأمريكي، خلال الفترة الحالية، واصفًا إياه بالاقتصاد الأعظم في العالم.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «لدينا الاقتصاد الأعظم في العالم، ولدينا أعظم قوة عسكرية في العالم».





We have the greatest economy anywhere in the world. We have the greatest military anywhere in the world. Not bad!