 بريطانيا تقدم قرضا طارئا لوحدة «سيلسا» للصلب لمواجهة تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا تقدم قرضا طارئا لوحدة «سيلسا» للصلب لمواجهة تداعيات كورونا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 1:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 1:00 ص

قدمت بريطانيا قرضا طارئا للوحدة البريطانية لشركة سيلسا الإسبانية للصلب، وذلك في محاولة منها للحفاظ على ألف وظيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن القرض، وهو الأول في إطار جهود الحكومة لحماية الصناعات الاستراتيجية من التبعات الاقتصادية لوباء كورونا، يخضع لـ "سلسلة من الشروط الملزمة قانونا" بشأن الوظائف والتغير المناخي وأجور التنفيذيين وحوكمة الشركات.

ولم تكشف الوزارة أو الشركة عن حجم القرض، ولكن مصدر مطلع كان قال في وقت سابق هذا الأسبوع لبلومبرج إنه يجري التفاوض على قرض يصل إلى حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

ورحب المدير التنفيذي لشركة "سيلسا يو كيه هولدنجز" لويس سانز، بالدعم في بيان عبر البريد الإلكتروني، ألقى فيه باللوم على تفشي الفيروس في المشاكل المالية التي تواجهها الشركة.

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