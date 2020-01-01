ترامب يشيد باختبارات كورونا والإصابات تسجل رقما قياسيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بالاختبارات التي تجريها بلاده للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فيما زادت حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس بأكثر من 55 ألفا يوم الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد لتفشي الوباء.

ووضع ارتفاع الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية أسلوب تعامل ترامب مع الأزمة تحت المجهر، ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خططهم لإعادة فتح ولاياتهم بعد عمليات الإغلاق الصارمة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في وقت متأخر ليل الخميس إن "هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا لأن اختباراتنا ضخمة للغاية وجيدة جدا وأكبر وأفضل من أي دولة أخرى".

وأضاف ترامب أن "هذه أنباء عظيمة، لكن الأخبار الأفضل هي أن معدل الوفيات انخفض".

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 55274 يوم الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية وهو 54771 الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو الماضى.