الهلال السوداني يبدي رغبته في التعاقد مع أبو جبل

تحدث هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني، عن حقيقة ضم محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم المقبل.

وقال السوباط في تصريحات تليفزيونية: «نحن نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، وذلك من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل».

وتابع: «محمد أبوجبل ضمن حسابات الفريق لضمه لتدعيم صفوف الفريق في هذا المركز».

يذكر أن جاباسكي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ومن ثم يصبح حرًا، علمًا بأنه لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك لتجديد عقده رفقة الفريق، وحدثت مشاكل بين الطرفين في هذا الأمر.