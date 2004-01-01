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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، ونشرت دورياتها في الشوارع المحيطة بها والممتدة على طول الطريق المؤدية إلى عدد من القرى المجاورة لها.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد عبد القادر دروبي في شوفة واعتلت سطحه، بعد احتجاز أصحابه داخل المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجزي شوفة وعناب شرق طولكرم، ومنعت المركبات من المرور.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، بالقرب من الأراضي المحاطة لمستوطنة أفني حيفتس، واقتحمت منزل المواطن ناظم رجب وفتشته وأخضعت أصحابه للاستجواب دون ان يبلغ عن اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال كمائن غرب مدينة طولكرم بالقرب من مصانع جيشوري الكيماوية الإسرائيلية، وفي محيط بوابة شويكة وتلة الراس شمال المدينة.

‫واستولت على تسجيلات المراقبة لعدد من المحال والمنشآت على الأطراف الشرقية لضاحية ذنابة شرق طولكرم.

واستُشهد اليوم الاثنين، سبعة مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.