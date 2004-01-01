اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية على خلفية هجوم إسرائيل على جنين

تعقد القيادة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا على خلفية هجوم الجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.



وأعلن تلفزيون فلسطين الرسمي، أن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعا عاجلا للقيادة مساء اليوم لبحث "عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها".



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الجرائم في جنين وبقية المدن الفلسطينية لن تجلب الأمن لإسرائيل، ما دام يُعتدى على الشعب الفلسطيني".



وصرح اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بأن إسرائيل "ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين ارتقى خلالها شهداء وعشرات الجرحى، وتم تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الأبرياء".



واعتبر أن "ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال وغزواته مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا".



ودعا اشتية دول العالم إلى "وقف العدوان على جنين فورا، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب المستوطنين".



وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية إلى سبعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن من بين الشهداء ثلاثة جراء غارات جوية فيما البقية بالرصاص الحي، موضحة أن الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.



وحسب مصادر طبية، تم رصد إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح بينهم سبعة بحالة خطيرة على الأقل.



وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.



وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم خلال تظاهرة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.