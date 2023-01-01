تغريد فهمي تروي التفاصيل: صديقة مقربة ضيعت عليَّ مشاهد كثيرة في عمل فني

قالت الفنانة تغريد فهمي، إنّ إحدى صديقاتها الفنانات تدخلت لإلغاء مشاهد لها في عمل فني، كانت صديقتها تلك بطلته.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي هشام، عبر شاشة «هي»، وعُرضت مساء الأحد، أنّها لا تبدي أي رد فعل حال حدوث ذلك إلا العودة لله سبحانه وتعالى.

وأوضحت أنها عندما تتعرض لمثل هذه الأمور، فإنها تنسحب بهدوء شديد، ولا تشكو سواء للمخرج أو المنتج، وكأن العمل لم يُعرض عليها من الأساس، كاشفة أنها تعاملت مع زميلتها بشكل طبيعي ودون أي تغيير.

وروت تفاصيل ما حدث لها، قائلة إنها كانت تشارك في عمل فني، وكان التصوير يتم خلال شهر رمضان، وتحديدا في وقت الصيام، لافتة إلى أن المؤلف راسلها عبر تطبيق واتسآب، وأرسل إليها أجزاء جديدة تخص مشاهد تقرَّر إضافتها للعمل.

وأوضحت أن صديقة لها، كانت نجمة هذا العمل، أخرت تصوير المشهد الذي كان يتم تصويره حتى صباح اليوم التالي، ثم غادرت مكان التصوير، في إشارة إلى أن بطلة العمل تعمدت تأخير التصوير حتى يتم إلغاء المشاهد الجديدة.

وأشارت تغريد، إلى أن ظلت في مكان التصوير حتى اليوم التالي احتراما لمهنتها، لكنها عقبت: «صاحبتي دي ضيعت عليا نص شغلي».

ولفتت إلى أنها لم توجه أي رسالة لوم أو عتاب لصديقتها، مؤكدة أن التواصل مستمر بينهما حتى الآن.



